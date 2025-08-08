Месть (фильм, 1990) смотреть онлайн

Фильм «Месть» — триллер с Кевином Костнером, создающий атмосферу неотвратимой угрозы, нависающей над безрассудным желанием. Кино рассказывает о природе предательства и его последствиях в жестоком криминальном мире, где правят бал суровые законы.



Военный пилот Джей, гостя у старого друга, могущественного мафиозного босса, неожиданно для себя влюбляется в его жену Мирейю. Их тайная связь быстро перерастает в неконтролируемую страсть, не оставляющую места для осторожности. Когда обман раскрывается, герои оказываются в смертельной ловушке. Чтобы выжить и защитить женщину, Джею приходится вступить в схватку с тем, кто привык все контролировать.



Смотреть «Месть» увлекательно благодаря безжалостно показанной цене, которую приходится платить за миг настоящего чувства.

