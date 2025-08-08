Месть (фильм, 1990) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Месть» — триллер с Кевином Костнером, создающий атмосферу неотвратимой угрозы, нависающей над безрассудным желанием. Кино рассказывает о природе предательства и его последствиях в жестоком криминальном мире, где правят бал суровые законы.
Военный пилот Джей, гостя у старого друга, могущественного мафиозного босса, неожиданно для себя влюбляется в его жену Мирейю. Их тайная связь быстро перерастает в неконтролируемую страсть, не оставляющую места для осторожности. Когда обман раскрывается, герои оказываются в смертельной ловушке. Чтобы выжить и защитить женщину, Джею приходится вступить в схватку с тем, кто привык все контролировать.
Смотреть «Месть» увлекательно благодаря безжалостно показанной цене, которую приходится платить за миг настоящего чувства.
- Режиссёр
Тони
Скотт
- СКАктриса
Сэлли
Кёркленд
- ЭКАктёр
Энтони
Куинн
- ХМАктёр
Хоакин
Мартинес
- Актёр
Джон
Легуизамо
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- Актёр
Томас
Милиан
- Актёр
Мигель
Феррер
- ДКАктёр
Джесси
Корти
- Актёр
Кевин
Костнер
- ДГАктёр
Джеймс
Гэммон
- ДГСценарист
Джим
Гаррисон
- ХЛПродюсер
Хант
Лоури
- Продюсер
Кевин
Костнер
- СРПродюсер
Стэнли
Рубин
- ДУПродюсер
Джим
Уилсон
- МСХудожник
Майкл
Сеймур
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- БФХудожник
Бенхамин
Фернандес
- ТЕХудожник
Томас
Е. Сандерс
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- КЛМонтажёр
Крис
Лебензон
- ДНКомпозитор
Джек
Ницше