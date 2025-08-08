Месть
Wink
Фильмы
Месть

Месть (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, Revenge
Боевик, Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Месть» — триллер с Кевином Костнером, создающий атмосферу неотвратимой угрозы, нависающей над безрассудным желанием. Кино рассказывает о природе предательства и его последствиях в жестоком криминальном мире, где правят бал суровые законы.

Военный пилот Джей, гостя у старого друга, могущественного мафиозного босса, неожиданно для себя влюбляется в его жену Мирейю. Их тайная связь быстро перерастает в неконтролируемую страсть, не оставляющую места для осторожности. Когда обман раскрывается, герои оказываются в смертельной ловушке. Чтобы выжить и защитить женщину, Джею приходится вступить в схватку с тем, кто привык все контролировать.

Смотреть «Месть» увлекательно благодаря безжалостно показанной цене, которую приходится платить за миг настоящего чувства.

Страна
Мексика, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Месть»