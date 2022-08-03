Фильм «Мертвец» — неовестерн Джима Джармуша — поэтичное, медитативное путешествие на Дикий Запад. Но это не кино о лихих ковбоях, а история о смерти и одиночестве.



Бухгалтер Уильям Блейк приезжает в маленький промышленный городок в поисках работы. Ночь, проведенная с новой знакомой, становится поводом для ссоры с бывшим женихом девушки. Скандал заканчивается перестрелкой, в которой ревнивец гибнет. Блейк же получает ранение, а в довесок — и обвинение в убийстве. Стараясь спастись от виселицы, мужчина бежит прочь из города и знакомится с индейцем-отшельником по имени Никто. Тот принимает Блейка за великого английского поэта и решает ему помочь. Вместе они отправляются в путешествие, которое напоминает не странствия живого человека, а скитания души между мирами.



Джармуш уходит от классической формулы вестерна и создает философскую притчу о жизни и смерти, об утрате смысла в мире, где человек сам себе враг. Операторская работа Робби Мюллера и минималистичная музыка Нила Янга превращают события на экране в сновидения, где время то ли течет по-другому, то ли вовсе остановилось. Худшее, что можно сделать, — смотреть фильм «Мертвец» в спешке. Если вы поймаете его тягучий, почти гипнотический ритм, то он вполне может угодить в список ваших любимых картин.

