Мертвец из Тумстоуна
Актёры и съёмочная группа фильма «Мертвец из Тумстоуна»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мертвец из Тумстоуна»

Режиссёры

Роэль Рейн

Roel Reiné
Режиссёр

Актёры

Дэнни Трехо

Danny Trejo
АктёрGuerrero
Энтони Майкл Холл

Anthony Michael Hall
АктёрRed Cavanaugh
Дина Мейер

Dina Meyer
АктрисаCalathea Massey
Микки Рурк

Mickey Rourke
АктёрBlacksmith
Ричард Диллэйн

Richard Dillane
АктёрJack Sutter
Колин Мейс

Colin Mace
АктёрJudah Clark
Эмиль Хостина

Emil Hostina
АктёрBaptiste
Овидиу Никулеску

Ovidiu Niculescu
АктёрDarko
Ронан Саммерс

Ronan Summers
АктёрRamos
Эдвард Экрут

Edward Akrout
АктёрSnake

Сценаристы

Шэйн Кун

Shane Kuhn
Сценарист
Брендан Коулз

Brendan Cowles
Сценарист

Продюсеры

Альберт Т. Дикерсон III

Albert T. Dickerson III
Продюсер
Майк Эллиот

Mike Elliott
Продюсер
Грег Холстейн

Greg Holstein
Продюсер
Богдан Монцеа

Bogdan Moncea
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Хотченков

Актёр дубляжа
Александр Котов

Актёр дубляжа
Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Александр Головчанский

Актёр дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа

Художники

Оана Драгичи

Oana Draghici
Художница

Монтажёры

Раду Ион

Radu Ion
Монтажёр

Операторы

Роэль Рейн

Roel Reiné
Оператор

Композиторы

Хайбрид

Hybrid
Композитор