Мертвец из Тумстоуна
Wink
Фильмы
Мертвец из Тумстоуна

Мертвец из Тумстоуна (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.92013, Dead in Tombstone
Ужасы, Боевик95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сюжет вращается вокруг мексиканского бандита по имени Герреро Эрнандес, которого предательски убил родной брат, свежевызволенный из тюрьмы. Заключивший сделку с Дьяволом, Эрнандес возвращается в мир живых, чтобы во всeм разобраться и отомстить.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мертвец из Тумстоуна»