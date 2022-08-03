Мертвец из Тумстоуна (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.92013, Dead in Tombstone
Ужасы, Боевик95 мин18+
О фильме
Сюжет вращается вокруг мексиканского бандита по имени Герреро Эрнандес, которого предательски убил родной брат, свежевызволенный из тюрьмы. Заключивший сделку с Дьяволом, Эрнандес возвращается в мир живых, чтобы во всeм разобраться и отомстить.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Роэль
Рейн
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- ДМАктриса
Дина
Мейер
- Актёр
Микки
Рурк
- РДАктёр
Ричард
Диллэйн
- КМАктёр
Колин
Мейс
- ЭХАктёр
Эмиль
Хостина
- ОНАктёр
Овидиу
Никулеску
- РСАктёр
Ронан
Саммерс
- ЭЭАктёр
Эдвард
Экрут
- ШКСценарист
Шэйн
Кун
- БКСценарист
Брендан
Коулз
- АТПродюсер
Альберт
Т. Дикерсон III
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- ГХПродюсер
Грег
Холстейн
- БМПродюсер
Богдан
Монцеа
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ОДХудожница
Оана
Драгичи
- РИМонтажёр
Раду
Ион
- Оператор
Роэль
Рейн
- ХКомпозитор
Хайбрид