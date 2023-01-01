Меркурий в опасности
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Меркурий в опасности

Меркурий в опасности (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.11998, Mercury Rising
Боевики, Триллеры106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бывший сотрудник ФБР Арт Джеффрис защищает от безжалостных федеральных агентов Саймона, девятилетнего мальчика, сумевшего вскрыть новый, не поддающийся дешифровке правительственный код "Меркурий".

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Меркурий в опасности»

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