Меркурий в опасности (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший сотрудник ФБР Арт Джеффрис защищает от безжалостных федеральных агентов Саймона, девятилетнего мальчика, сумевшего вскрыть новый, не поддающийся дешифровке правительственный код "Меркурий".



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