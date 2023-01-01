Меркурий в опасности (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.11998, Mercury Rising
Боевики, Триллеры106 мин18+
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Сюжет
Бывший сотрудник ФБР Арт Джеффрис защищает от безжалостных федеральных агентов Саймона, девятилетнего мальчика, сумевшего вскрыть новый, не поддающийся дешифровке правительственный код "Меркурий".
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ХБРежиссёр
Харольд
Беккер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Алек
Болдуин
- МХАктёр
Мико
Хьюз
- ЧМАктёр
Чи
МакБрайд
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- РСАктёр
Роберт
Стэнтон
- БЭАктёр
Бодхи
Элфмэн
- КПАктриса
Кэрри
Престон
- ЛГАктёр
Линдси
Гинтер
- Актёр
Петер
Стормаре
- МРСценарист
Марк
Розенталь
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- МСОператор
Майкл
Серезин
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри