Меню (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, The Menu
Триллеры, Комедии18+
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Сюжет
Молодая пара в компании других богатеев отправляется на эксклюзивный ужин в знаменитый ресторан, который находится на небольшом острове. Одно изысканное блюдо сменяет другое, когда выясняется, что шеф-повар и его команда неплохо изучили сегодняшних гостей и прекрасно осведомлены не только об их вкусовых предпочтениях. И кроме того, меню содержит неприятные сюрпризы.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Майлод
- Актёр
Николас
Холт
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- ПААктёр
Пол
Адельштейн
- ЭКАктриса
Эйми
Карреро
- РБАктёр
Рид
Бирни
- ДЛАктриса
Джудит
Лайт
- Актриса
Джанет
Мактир
- ХЧАктриса
Хонг
Чау
- УТСценарист
Уилл
Трэйси
- СРСценарист
Сет
Рейсс
- БКПродюсер
Бетси
Кох
- Продюсер
Адам
Маккей
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- ЭТХудожник
Этан
Тобман
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- КСКомпозитор
Колин
Стетсон