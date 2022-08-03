Мэнди
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Мэнди

Мэнди (фильм, 2017) смотреть онлайн

5.72017, Mandy
Ужасы, Боевик116 мин18+

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О фильме

США, 1980-е. Дровосек Ред счастливо живет со своей прекрасной женой Мэнди, которая пишет картины и увлекается философией. Идиллия разрушается, когда служители мистического культа принимают Мэнди за ведьму и ритуально сжигают ее на костре. Месть Реда будет жестокой и беспощадной.

Страна
Великобритания, США, Бельгия
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мэнди»