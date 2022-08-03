Мэнди (фильм, 2017) смотреть онлайн
5.72017, Mandy
Ужасы, Боевик116 мин18+
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О фильме
США, 1980-е. Дровосек Ред счастливо живет со своей прекрасной женой Мэнди, которая пишет картины и увлекается философией. Идиллия разрушается, когда служители мистического культа принимают Мэнди за ведьму и ритуально сжигают ее на костре. Месть Реда будет жестокой и беспощадной.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Панос
Косматос
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Андреа
Райзборо
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- Актёр
Нед
Деннехи
- ОФАктриса
Олуэн
Фуэре
- Актёр
Ричард
Брэйк
- Актёр
Билл
Дьюк
- ЛПАктриса
Лайн
Пийе
- КБАктёр
Клеман
Баронне
- АЖАктёр
Алексис
Жюльмон
- АССценарист
Аарон
Стюарт-Ан
- К«Сценарист
Крис
«Каспер» Келли
- Сценарист
Панос
Косматос
- АППродюсер
Адриан
Политовски
- БВПродюсер
Бретт
В. Бахман
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман
- ППМонтажёр
Пол
Пэйнтер
- БЛОператор
Бенжамин
Лоб
- ЙЙКомпозитор
Йохан
Йоханнссон