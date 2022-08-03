Мэнди (фильм, 2017) смотреть онлайн

США, 1980-е. Дровосек Ред счастливо живет со своей прекрасной женой Мэнди, которая пишет картины и увлекается философией. Идиллия разрушается, когда служители мистического культа принимают Мэнди за ведьму и ритуально сжигают ее на костре. Месть Реда будет жестокой и беспощадной.

