Меланхолия (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Melancholia
Фантастика, Драмы129 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Свадебная вечеринка оборачивается катастрофой вселенского масштаба: обнаруживается, что на Землю надвигается планета под названием Меланхолия. С каждым часом она все ближе, и шансов на выживание у человечества все меньше…
Меланхолия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актёр
Брэйди
Корбет
- КСАктёр
Камерон
Спурр
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- ЕКАктёр
Еспер
Кристенсен
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- УКАктёр
Удо
Кир
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- ЛВПродюсер
Луиза
Вест
- Продюсер
Беттина
Брокемпер
- ЖКПродюсер
Жером
Клементе
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- МАОператор
Мануэль
Альберто Кларо