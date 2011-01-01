Меланхолия
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Меланхолия

Меланхолия (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Melancholia
Фантастика, Драмы129 мин18+

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Сюжет

Свадебная вечеринка оборачивается катастрофой вселенского масштаба: обнаруживается, что на Землю надвигается планета под названием Меланхолия. С каждым часом она все ближе, и шансов на выживание у человечества все меньше…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Меланхолия»

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