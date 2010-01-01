Механик (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, The Mechanic
Боевики88 мин18+
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Сюжет
Артур Бишоп — «Механик», высокопрофессиональный безукоризненный киллер. Такая работа требует полного самообладания и беспристрастности, и в своeм деле ему нет равных. Бишоп всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и отчаянного Стива. Методичный профессионал и импульсивный ученик теперь на пару «устраняют проблемы», но рано или поздно они сойдутся в смертельной схватке…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Тони
Голдуин
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ДЧАктёр
Джефф
Чейз
- МААктриса
Мини
Анден
- ДЛАктёр
Джеймс
Логан
- ЭДАктёр
Эдди
Дж. Фернандес
- ДБАктёр
Джошуа
Бриджуотер
- ДМАктёр
Джон
МакКоннелл
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- ЛДСценарист
Льюис
Джон Карлино
- РБПродюс�ер
Рене
Бессон
- Продюсер
Дэвид
Уинклер
- Продюсер
Роберт
Чартофф
- УЧПродюсер
Уильям
Чартофф
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- ЭШОператор
Эрик
Шмидт
- МАКомпозитор
Марк
Айшем