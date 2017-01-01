Меган Ливи
Wink
Фильмы
Меган Ливи

Меган Ливи (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.12017, Megan Leavey
Боевики, Военные111 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Девушка с трудной судьбой круто меняет жизнь и поступает на службу в морскую пехоту. После базовой подготовки в напарники Меган дают своенравную немецкую овчарку по прозвищу Рекс. Героев ждут боевые подвиги, испытания и десятки спасенных жизней.

Меган Ливи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Меган Ливи»

Всё