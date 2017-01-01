Меган Ливи (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.12017, Megan Leavey
Боевики, Военные111 мин18+
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Сюжет
Девушка с трудной судьбой круто меняет жизнь и поступает на службу в морскую пехоту. После базовой подготовки в напарники Меган дают своенравную немецкую овчарку по прозвищу Рекс. Героев ждут боевые подвиги, испытания и десятки спасенных жизней.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ГКРежиссёр
Габриэла
Каупертуэйт
- Актриса
Кейт
Мара
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- Актёр
Коммон
- Актёр
Рамон
Родригес
- Актёр
Том
Фелтон
- ДИАктёр
Демсон
Идрис
- ШЭАктёр
Шеннон
Эдвардс
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- АХАктёр
Алекс
Хафнер
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ПГСценарист
Памела
Грэй
- ЭМСценарист
Энни
Мумоло
- ТЛСценарист
Тим
Ловстедт
- МЛПродюсер
Мики
Лидделл
- ДХПродюсер
Дженнифер
Хилтон
- ПШПродюсер
Пит
Шилеймон
- СКХудожник
Стив
Купер
- ДТХудожник
Дэвид
Табберт
- АКХудожница
Алессандра
Керцола
- МАКомпозитор
Марк
Айшем