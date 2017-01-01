Меган Ливи (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка с трудной судьбой круто меняет жизнь и поступает на службу в морскую пехоту. После базовой подготовки в напарники Меган дают своенравную немецкую овчарку по прозвищу Рекс. Героев ждут боевые подвиги, испытания и десятки спасенных жизней.



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