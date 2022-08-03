Мегамозг (фильм, 2010) смотреть онлайн

Что, если самый опасный злодей мира останется без врага-супергероя? «Мегамозг» — история гениального, но одинокого антигероя, привыкшего к вечному противостоянию.



После многолетней борьбы с непобедимым Метро-Мэном Мегамозг наконец одерживает победу и внезапно понимает, что без героя злодеяния бессмысленны. В попытке заполнить пустоту он создает нового «супергероя» — Титана, но тот получается куда опаснее самого Мегамозга. Теперь экс-злодею предстоит неожиданно встать на защиту города и столкнуться с последствиями собственных экспериментов. По ходу действия он обнаруживает, что добро и зло — не такие уж однозначные понятия.



«Мегамозг» — мультфильм для семейного просмотра, повествующий о том, что даже отъявленный злодей может найти истинное призвание.

