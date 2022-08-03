Мегамозг (фильм, 2010) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Что, если самый опасный злодей мира останется без врага-супергероя? «Мегамозг» — история гениального, но одинокого антигероя, привыкшего к вечному противостоянию.
После многолетней борьбы с непобедимым Метро-Мэном Мегамозг наконец одерживает победу и внезапно понимает, что без героя злодеяния бессмысленны. В попытке заполнить пустоту он создает нового «супергероя» — Титана, но тот получается куда опаснее самого Мегамозга. Теперь экс-злодею предстоит неожиданно встать на защиту города и столкнуться с последствиями собственных экспериментов. По ходу действия он обнаруживает, что добро и зло — не такие уж однозначные понятия.
«Мегамозг» — мультфильм для семейного просмотра, повествующий о том, что даже отъявленный злодей может найти истинное призвание.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- Режиссёр
Том
МакГрат
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Тина
Фей
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Дэвид
Кросс
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Джастин
Теру
- ДШАктриса
Джессика
Шульте
- Актёр
Том
МакГрат
- ЭНАктриса
Эмили
Нордвинд
- БССценарист
Брент
Саймонс
- ЛБПродюсер
Лара
Брей
- ДНПродюсер
Дэниз
Нолан Каскино
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДКАктёр дубляжа
Даниель
Кайгермазов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер