Мег: Монстр глубины (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Масштабный приключенческий боевик «Мег: Монстр глубины» — фильм 2018 года о доисторическом чудовище, которое ждало своего часа в океанских глубинах. В основу картины лег роман Стива Альтена «Мег: История ужаса».
Работающие на исследовательской станции «Мана-1» ученые погружаются в батискафе в Марианскую впадину, чтобы изучить глубинные слои океана. Экспедиция заканчивается катастрофой — судно атакует неизвестный хищник, и команда оказывается в ловушке. Чтобы спасти выживших, к работе привлекают Джонаса Тейлора, опытного ныряльщика, который уже сталкивался с подобным кошмаром. Выясняется, что на людей охотится мегалодон — доисторическая акула длиной более двадцати метров. Но хуже всего то, что теперь чудовище движется к пляжам на острове Хайнань, и каждая минута промедления грозит гибелью сотен людей.
Фильм «Мег: Монстр глубины» — зрелищный блокбастер, который понравится ценителям кино о морских чудовищах.
СтранаКитай, США
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джон
Тёртлтауб
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актриса
Ли
Бинбин
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- Актёр
Клифф
Кёртис
- УЧАктёр
Уинстон
Чао
- ШСАктриса
Шуя
Софиа Цай
- Актриса
Руби
Роуз
- ПКАктёр
Пейдж
Кеннеди
- РТАктёр
Роберт
Тейлор
- Актёр
Оулавюр
Дарри Оулафссон
- ДГСценарист
Дин
Георгарис
- ДХСценарист
Джон
Хобер
- ЭХСценарист
Эрих
Хобер
- САСценарист
Стив
Альтен
- КЭПродюсер
Кеннет
Этчити
- БЭПродюсер
Белль
Эйвери
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- КСХудожник
Ким
Синклер
- АНХудожница
Аманда
Нил
- ГМХудожник
Грант
Мейджор
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс