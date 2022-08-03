Мег: Монстр глубины (фильм, 2018) смотреть онлайн

Масштабный приключенческий боевик «Мег: Монстр глубины» — фильм 2018 года о доисторическом чудовище, которое ждало своего часа в океанских глубинах. В основу картины лег роман Стива Альтена «Мег: История ужаса».



Работающие на исследовательской станции «Мана-1» ученые погружаются в батискафе в Марианскую впадину, чтобы изучить глубинные слои океана. Экспедиция заканчивается катастрофой — судно атакует неизвестный хищник, и команда оказывается в ловушке. Чтобы спасти выживших, к работе привлекают Джонаса Тейлора, опытного ныряльщика, который уже сталкивался с подобным кошмаром. Выясняется, что на людей охотится мегалодон — доисторическая акула длиной более двадцати метров. Но хуже всего то, что теперь чудовище движется к пляжам на острове Хайнань, и каждая минута промедления грозит гибелью сотен людей.



Фильм «Мег: Монстр глубины» — зрелищный блокбастер, который понравится ценителям кино о морских чудовищах.

