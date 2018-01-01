Wink
Медея
Актёры и съёмочная группа фильма «Медея»

Актёры и съёмочная группа фильма «Медея»

Режиссёры

Игорь Волошин

Режиссёр

Актёры

Ольга Симонова

АктрисаЛиза
Никита Колпачков

АктёрЯрик
Кирилл Колпачков

АктёрМиша
Кирилл Полухин

АктёрСосед
Паулина Андреева

АктрисаЛюбовница
Павел Деревянко

Актёрбывший муж Лизы
Олег Васильков

АктёрВрач

Сценаристы

Василий Сигарев

Сценарист

Продюсеры

Полина Задорожная

Продюсер
Роман Борисевич

Продюсер

Художники

Наталия Седицкая

Художница

Монтажёры

Серик Бейсеу

Монтажёр
Юлия Любомирова

Монтажёр

Операторы

Григорий Рудаков

Оператор