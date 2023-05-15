Разведенная мать спасает детей от семейного проклятия — хоррор по сценарию Василия Сигарева. Парикмахерша Елизавета совсем недавно разошлась с мужем, и забота о сыновьях-близнецах целиком легла на ее плечи. Матери не всегда удается сдержать гнев, к тому же она успела пристраститься к алкоголю. Вскоре к ней наведывается неизвестная женщина, представившаяся Елизавете ее тетей. Она утверждает, что на ее семье лежит проклятие и от сыновей нужно срочно отказаться — иначе их заберут злые силы. Елизавета, хоть и выросла в детском доме и ни о каких родственниках ничего не слышала, пугается нечисти и решает забрать детей подальше от города. Но от демонов так просто не спастись.

