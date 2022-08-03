Медальон (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Stolen
Боевик, Криминал91 мин18+
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О фильме
Неизвестные похищают дочь бывшего вора в законе (Николас Кейдж). За жизнь ребенка преступники требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов. У главного героя есть всего несколько часов на спасение дочери. Снова вступив на криминальные тропы Нью-Йорка, отец не остановится ни перед чем…
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Джош
Лукас
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актриса
Малин
Акерман
- СГАктриса
Сами
Гэйл
- МКАктёр
М.
К. Гейни
- МВАктёр
Марк
Вэлли
- ЭБАктёр
Эдрик
Браун
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ДУОператор
Джим
Уайтакер
- МАКомпозитор
Марк
Айшем