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Медальон

Медальон (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Stolen
Боевик, Криминал91 мин18+

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О фильме

Неизвестные похищают дочь бывшего вора в законе (Николас Кейдж). За жизнь ребенка преступники требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов. У главного героя есть всего несколько часов на спасение дочери. Снова вступив на криминальные тропы Нью-Йорка, отец не остановится ни перед чем…

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Медальон»