Медальон (фильм, 2012) смотреть онлайн

Неизвестные похищают дочь бывшего вора в законе (Николас Кейдж). За жизнь ребенка преступники требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов. У главного героя есть всего несколько часов на спасение дочери. Снова вступив на криминальные тропы Нью-Йорка, отец не остановится ни перед чем…

