Мечты (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Дэн - уличный музыкант-неудачник, живущий воспоминаниями о временах своей молодости. Он ловит попутные машины, намеренно превращая свою жизнь в бесконечный роад-муви, Одиссею на руинах своих грёз. Его путь – это рокерская «мечта с кровью», мечта мальчишек перестройки, звучащая из подворотен голосами Цоя и Шевчука, Башлачёва и Летова... Ему уже под сорок, а он всё ещё с гитарой за спиной, в стоптанных кедах играет в переходах свои надрывные песни.



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