Мечты (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.12013, Dreams
Драмы, Комедии132 мин18+
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Сюжет
Дэн - уличный музыкант-неудачник, живущий воспоминаниями о временах своей молодости. Он ловит попутные машины, намеренно превращая свою жизнь в бесконечный роад-муви, Одиссею на руинах своих грёз. Его путь – это рокерская «мечта с кровью», мечта мальчишек перестройки, звучащая из подворотен голосами Цоя и Шевчука, Башлачёва и Летова... Ему уже под сорок, а он всё ещё с гитарой за спиной, в стоптанных кедах играет в переходах свои надрывные песни.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Антон
Сухарев
- ДДАктёр
Дэн
Дягилев
- АИАктриса
Анна
Иванина
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актёр
Александр
Баширов
- Актёр
Игорь
Скляр
- ОААктриса
Ольга
Альбанова
- ТРАктриса
Татьяна
Рябоконь
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- ВСАктёр
Вадим
Сквирский
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- АПСценарист
Алексей
Платунов
- АСПродюсер
Антон
Сухарев
- ФМОператор
Филипп
Мартынов
- АИКомпозитор
Аня
Иванина
- ДДКомпозитор
Дэн
Дягилев