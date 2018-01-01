Wink
Фильмы
Мечта Кассандры
Актёры и съёмочная группа фильма «Мечта Кассандры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мечта Кассандры»

Режиссёры

Вуди Аллен

Вуди Аллен

Woody Allen
Режиссёр

Актёры

Юэн Макгрегор

Юэн Макгрегор

Ewan McGregor
АктёрIan Blaine
Колин Фаррелл

Колин Фаррелл

Colin Farrell
АктёрTerry Blaine
Хейли Этвелл

Хейли Этвелл

Hayley Atwell
АктрисаAngela Stark
Салли Хокинс

Салли Хокинс

Sally Hawkins
АктрисаKate
Том Уилкинсон

Том Уилкинсон

Tom Wilkinson
АктёрHoward Swann
Питер-Хьюго Дэйли

Питер-Хьюго Дэйли

Peter-Hugo Daly
АктёрBoat Owner (в титрах: Peter Hugo-Daly)
Джон Бенфилд

Джон Бенфилд

John Benfield
АктёрBrian Blaine
Клэр Хиггинс

Клэр Хиггинс

Clare Higgins
АктрисаDorothy Blaine
Эшли Мадекве

Эшли Мадекве

Ashley Madekwe
АктрисаLucy (в титрах: Ashley Medekwe)
Эндрю Ховард

Эндрю Ховард

Andrew Howard
АктёрJerry

Сценаристы

Вуди Аллен

Вуди Аллен

Woody Allen
Сценарист

Продюсеры

Летти Аронсон

Летти Аронсон

Letty Aronson
Продюсер
Стивен Тененбаум

Стивен Тененбаум

Stephen Tenenbaum
Продюсер
Гарет Уайли

Гарет Уайли

Gareth Wiley
Продюсер
Ники Кентиш Барнс

Ники Кентиш Барнс

Nicky Kentish Barnes
Продюсер

Художники

Ник Палмер

Ник Палмер

Nick Palmer
Художник
Джилл Тейлор

Джилл Тейлор

Jill Taylor
Художница
Татьяна Ланд

Татьяна Ланд

Tatiana Lund
Художница

Операторы

Вилмош Жигмонд

Вилмош Жигмонд

Vilmos Zsigmond
Оператор

Композиторы

Филип Гласс

Филип Гласс

Philip Glass
Композитор