Меч короля Артура (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
«Меч Короля Артура» — фильм 2017 года за авторством Гая Ричи с Чарли Ханнэмом в главной роли.
Приключенческое фэнтези не основано на легендах Артурианы: вместо этого в фильме разворачивается полностью оригинальный сценарий, напоминающий авантюрные комедийные боевики из ранних картин режиссера. По сюжету, брат короля Вортигерн, воплощенный в фильме Джудом Лоу, незаконно занимает трон, а единственный законный наследник престола чудесным образом спасается от предателя. Артур вырастает в борделе Лондиниума под присмотром местных куртизанок и заодно становится их «вышибалой». Однажды он слишком строго спрашивает с клиентов за свинское поведение, но те оказываются гостями короля… Артур впадает в немилость и вынужден бежать прочь от королевского замка.
Стильный экшен и хулиганский юмор — режиссерский почерк Гая Ричи безошибочно узнаваем и в фильме «Меч короля Артура». Смотреть его стоит хотя бы ради того, чтобы по-новому взглянуть на истории хорошо знакомых героев легенд.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- АБАктриса
Астрид
Берже-Фрисби
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Эрик
Бана
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- ФФАктёр
Фредди
Фокс
- КМАктёр
Крэйг
МакГинли
- ТУАктёр
Том
У
- Актёр
Кингсли
Бен-Адир
- Сценарист
Гай
Ричи
- Сценарист
Лайонел
Уигрэм
- Сценарист
Джоби
Харольд
- Сценарист
Дэвид
Добкин
- Продюсер
Брюс
Берман
- СКПродюсер
Стив
Кларк-Холл
- Продюсер
Дэвид
Добкин
- Продюсер
Акива
Голдсман
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛМХудожник
Луиджи
Маркионе
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- ЭСХудожница
Энни
Саймонс
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон