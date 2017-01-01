Меч короля Артура
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Меч короля Артура

Меч короля Артура (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.42017, King Arthur: Legend of the Sword
Фэнтези, Приключения121 мин18+

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О фильме

«Меч Короля Артура» — фильм 2017 года за авторством Гая Ричи с Чарли Ханнэмом в главной роли.

Приключенческое фэнтези не основано на легендах Артурианы: вместо этого в фильме разворачивается полностью оригинальный сценарий, напоминающий авантюрные комедийные боевики из ранних картин режиссера. По сюжету, брат короля Вортигерн, воплощенный в фильме Джудом Лоу, незаконно занимает трон, а единственный законный наследник престола чудесным образом спасается от предателя. Артур вырастает в борделе Лондиниума под присмотром местных куртизанок и заодно становится их «вышибалой». Однажды он слишком строго спрашивает с клиентов за свинское поведение, но те оказываются гостями короля… Артур впадает в немилость и вынужден бежать прочь от королевского замка.

Стильный экшен и хулиганский юмор — режиссерский почерк Гая Ричи безошибочно узнаваем и в фильме «Меч короля Артура». Смотреть его стоит хотя бы ради того, чтобы по-новому взглянуть на истории хорошо знакомых героев легенд.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Меч короля Артура»