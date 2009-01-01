Мать и дитя (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Наоми Уоттс, Аннет Беннинг, Керри Вашингтон и Сэмюэл Л. Джексон в драме о трех женщинах, которые пытаются найти себя и решить вопросы материнства. Прошло 37 лет с тех пор, как Карен рассталась со своим ребенком, отдав его в приемную семью. Тогда она была всего лишь подростком, и это решение казалось правильным, но Карен давно о нем пожалела. Ее собственная мать серьезно больна, а жизнь пуста. Когда она встречает нового коллегу Пако, между ними тут же возникает симпатия, но Карен будто бы не может позволить себе быть счастливой. Тем временем ее дочь Элизабет стала успешной и хорошо образованной женщиной, которая работает в престижной адвокатской конторе. У нее завязывается роман с начальником, который навсегда изменит ее жизнь. Люси и Джозеф — молодая семейная пара, мечтающая о ребенке. Однако Люси бесплодна, поэтому они решаются на усыновление. Каким образом пересекутся судьбы главных героинь, узнаете, если будете смотреть онлайн фильм «Мать и дитя» (2009) на Wink.



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