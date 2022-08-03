Мастер тай-цзи
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Мастер тай-цзи

Мастер тай-цзи (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Man of Tai Chi
Боевик100 мин18+

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О фильме

Пекин. Амбициозный юноша кличке «Тигр» подрабатывает скромным курьером, но после работы он изучает боевые искусства Тайцзи Лин Кун. Донака Марк открывает подпольный бойцовский клуб. Подыскивая новую «звезду», Донака пытается приманить Тигра обещанием лeгкого заработка...

Страна
Китай, США, Гонконг
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мастер тай-цзи»