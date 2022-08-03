Мастер тай-цзи (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.62013, Man of Tai Chi
Боевик100 мин18+
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О фильме
Пекин. Амбициозный юноша кличке «Тигр» подрабатывает скромным курьером, но после работы он изучает боевые искусства Тайцзи Лин Кун. Донака Марк открывает подпольный бойцовский клуб. Подыскивая новую «звезду», Донака пытается приманить Тигра обещанием лeгкого заработка...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Киану
Ривз
- ТЧАктёр
Тайгер
Чэнь
- Актёр
Киану
Ривз
- КМАктриса
Карен
Мок
- ЮХАктёр
Юй
Хай
- МЕАктриса
Марина
Е
- СЯАктёр
Саймон
Ям
- ХЯАктёр
Хирата
Ясуюки
- ДБАктёр
Джулиус
Брайан Сисводжо
- МТАктёр
Майкл
Тун
- СЛАктёр
Сэм
Ли
- МДСценарист
Майкл
Дж. Куни
- ЧДПродюсер
Чжан
Дасин
- МЛПродюсер
Ман-Ю
Ли
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДАХудожник
Джозеф
А. Порро
- ДХМонтажёр
Дерек
Хуэй
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- КЧКомпозитор
Комфорт
Чан