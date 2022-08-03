Машина времени (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.92002, The Time Machine
Фантастика, Боевик91 мин12+
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О фильме
Профессор Александр Хартдеген изобрeл машину времени и отправился в прошлое, чтобы спасти свою невесту от случайной пули. Но это ему не удалось - прошлое нельзя изменить. Хартдеген попадает в будущее и видит Землю в ужасающем состоянии. После ранения и беспамятства он не заметил, как его машина прошла сквозь восемьсот тысяч лет истории Земли...
СтранаСША, ОАЭ
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СУРежиссёр
Саймон
Уэллс
- Актёр
Гай
Пирс
- СМАктриса
Саманта
Мамба
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- МЭАктёр
Марк
Эдди
- Актёр
Джереми
Айронс
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- МБАктёр
Макс
Бейкер
- Актриса
Филлида
Ло
- ЛКАктриса
Лаура
Кирк
- ДСАктёр
Джош
Стэмберг
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- ГДСценарист
Герберт
Джордж Уэллс
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- ДВПродюсер
Дэвид
Валдес
- ДВПродюсер
Дэвид
В. Лестер
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- ДАХудожница
Дина
Аппель
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт