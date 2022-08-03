Профессор Александр Хартдеген изобрeл машину времени и отправился в прошлое, чтобы спасти свою невесту от случайной пули. Но это ему не удалось - прошлое нельзя изменить. Хартдеген попадает в будущее и видит Землю в ужасающем состоянии. После ранения и беспамятства он не заметил, как его машина прошла сквозь восемьсот тысяч лет истории Земли...

