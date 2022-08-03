Машина времени
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Машина времени

Машина времени (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.92002, The Time Machine
Фантастика, Боевик91 мин12+

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О фильме

Профессор Александр Хартдеген изобрeл машину времени и отправился в прошлое, чтобы спасти свою невесту от случайной пули. Но это ему не удалось - прошлое нельзя изменить. Хартдеген попадает в будущее и видит Землю в ужасающем состоянии. После ранения и беспамятства он не заметил, как его машина прошла сквозь восемьсот тысяч лет истории Земли...

Страна
США, ОАЭ
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Машина времени»