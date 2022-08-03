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Машина времени в джакузи 2

Машина времени в джакузи 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Hot Tub Time Machine 2
Фантастика, Детектив89 мин18+

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О фильме

Когда Лу попадает в беду, Ник и Джейкоб решают воспользоваться машиной времени в джакузи, чтобы вернуться в прошлое, но неожиданно оказываются в будущем с Адамом младшим. Теперь им придется изменить будущее, чтобы исправить события в прошлом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Детектив
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Машина времени в джакузи 2»