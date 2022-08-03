Когда Лу попадает в беду, Ник и Джейкоб решают воспользоваться машиной времени в джакузи, чтобы вернуться в прошлое, но неожиданно оказываются в будущем с Адамом младшим. Теперь им придется изменить будущее, чтобы исправить события в прошлом.



