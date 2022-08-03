Машина времени в джакузи 2 HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.32015, Hot Tub Time Machine 2
Фантастика, Комедия89 мин18+
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О фильме
Когда Лу попадает в беду, Ник и Джейкоб решают воспользоваться машиной времени в джакузи, чтобы вернуться в прошлое, но неожиданно оказываются в будущем с Адамом младшим. Теперь им придется изменить будущее, чтобы исправить события в прошлом.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Детектив
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
5.0 IMDb
- СПРежиссёр
Стив
Пинк
- Актёр
Роб
Кордри
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- КДАктёр
Кларк
Дьюк
- Актёр
Адам
Скотт
- ГДАктриса
Гиллиан
Джейкобс
- ЧЧАктёр
Чеви
Чейз
- КВАктриса
Коллетт
Вульф
- БХАктриса
Бьянка
Хаазе
- ДДАктёр
Джейсон
Джонс
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- ДХСценарист
Джош
Хилд
- ЭППродюсер
Эндрю
Панай
- АБПродюсер
Адам
Блум
- Продюсер
Роб
Кордри
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ДРХудожник
Джон
Рикокс
- ДКОператор
Деклан
Куинн
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек