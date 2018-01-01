Wink
Мама дарагая!
Актёры и съёмочная группа фильма «Мама дарагая!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мама дарагая!»

Режиссёры

Ярослав Чеважевский

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Аверин

АктёрСлавик
Нина Лощинина

АктрисаЖеня
Ксения Раппопорт

АктрисаГалина
Марина Голуб

АктрисаЛюся
Игорь Яцко

Актёрдруг Славика
Юрий Колокольников

Актёрдруг Славика
Артур Ваха

Актёр
Марина Рокина

Актриса
Альберт Афонин

Актёролигарх
Юрий Симонов

Актёр

Сценаристы

Ярослав Чеважевский

Сценарист

Продюсеры

Екатерина Филиппова

Продюсер
Ярослав Чеважевский

Продюсер
Юрий Колокольников

Продюсер
Елена Янбухтина

Продюсер

Художники

Ирина Милакова

Художница
Андрей Магкеев

Художник
Александр Романов

Художник
Борис Глухов

Художник
Артем Савочкин

Художник

Монтажёры

Николай Булыгин

Монтажёр

Операторы

Леван Капанадзе

Оператор