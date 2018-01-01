Wink
Детям
Маленький вампир
Актёры и съёмочная группа фильма «Маленький вампир»

Режиссёры

Рихард Клаус

Richard Claus
Режиссёр
Карстен Килерих

Karsten Kiilerich
Режиссёр

Актёры

Расмус Хардайкер

Rasmus Hardiker
АктёрRudolph Sackville-Bagg / Gregory Sackville-Bagg
Эми Сэвилл

Amy Saville
АктрисаTony Thompson
Джим Картер

Jim Carter
АктёрRookery
Джозеф Клоска

Joseph Kloska
АктёрManey
Фиби Гиврон-Тейлор

Phoebe Givron-Taylor
АктрисаAnna Sackville-Bagg
Тим Пиготт-Смит

Tim Pigott-Smith
АктёрFrederick Sackville-Bagg
Элис Криге

Alice Krige
АктрисаFreda Sackville-Bagg
Джулия Родс

Julia Rhodes
АктрисаDottie Thompson
Кевин Отто

Kevin Otto
АктёрBob Thompson
Дайан Уилсон

Diane Wilson
АктрисаEmma / Aunt Ashley

Сценаристы

Рихард Клаус

Richard Claus
Сценарист
Ларри Уилсон

Larry Wilson
Сценарист
Анжела Соммер-Боденбург

Angela Sommer-Bodenburg
Сценарист

Продюсеры

Крис Броувер

Chris Brouwer
Продюсер
Рихард Клаус

Richard Claus
Продюсер

Актёры дубляжа

Семён Трескунов

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Антон Колесников

Актёр дубляжа
Настасья Самбурская

Актриса дубляжа
Алексей Горшенев

Актёр дубляжа

Композиторы

Виджай Бирепут

Vidjay Beerepoot
Композитор