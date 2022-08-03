Маленький вампир (фильм, 2017) смотреть онлайн

Маленький вампир
Это история о маленьком вампире Рудольфе — тринадцатилетнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика, Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он не раздумывая предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь эту парочку ждут весeлые и невероятные приключения и противостояние с охотником на вампиров.

Страна
Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

