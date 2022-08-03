Маленький вампир (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Little Vampire 3D
Мультфильм78 мин6+
О фильме
Хэллоуинская сказка о вампиреныше Рудольфе, который заводит дружбу с простым мальчиком Тони, увлеченным легендами о нечисти. Вместе они пытаются спасти семью Рудольфа от охотника на вампиров.
СтранаНидерланды, Германия, Дания, Великобритания
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- РКРежиссёр
Рихард
Клаус
- ККРежиссёр
Карстен
Килерих
- РХАктёр
Расмус
Хардайкер
- ЭСАктриса
Эми
Сэвилл
- Актёр
Джим
Картер
- ДКАктёр
Джозеф
Клоска
- ФГАктриса
Фиби
Гиврон-Тейлор
- Актёр
Тим
Пиготт-Смит
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- ДРАктриса
Джулия
Родс
- КОАктёр
Кевин
Отто
- ДУАктриса
Дайан
Уилсон
- РКСценарист
Рихард
Клаус
- ЛУСценарист
Ларри
Уилсон
- АССценарист
Анжела
Соммер-Боденбург
- КБПродюсер
Крис
Броувер
- РКПродюсер
Рихард
Клаус
- Актёр дубляжа
Семён
Трескунов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- Актриса дубляжа
Настасья
Самбурская
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Горшенев
- ВБКомпозитор
Виджай
Бирепут