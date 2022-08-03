Wink
Маленький вампир

Маленький вампир (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Little Vampire 3D
Мультфильм78 мин6+

Хэллоуинская сказка о вампиреныше Рудольфе, который заводит дружбу с простым мальчиком Тони, увлеченным легендами о нечисти. Вместе они пытаются спасти семью Рудольфа от охотника на вампиров.

Нидерланды, Германия, Дания, Великобритания
Мультфильм
SD
78 мин / 01:18

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

