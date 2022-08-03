Малена (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.32000, Malèna
Драма, Военный88 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Джузеппе
Торнаторе
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ДСАктёр
Джузеппе
Сульфаро
- ЛФАктёр
Лучиано
Федерико
- МПАктриса
Матильде
Пьяна
- ПНАктёр
Пьетро
Нотарианни
- ГААктёр
Гаэтано
Ароника
- ДИАктёр
Джилберто
Идонеа
- АПАктёр
Анджело
Пеллегрино
- ГДАктриса
Габриэлла
Ди Луцио
- ППАктёр
Пиппо
Проввиденти
- Сценарист
Джузеппе
Торнаторе
- ЛВСценарист
Лучиано
Винчензони
- ХВПродюсер
Харви
Вайнштейн
- МКПродюсер
Марио
Котоне
- ФЛПродюсер
Фабрицио
Ломбардо
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ЯЯАктёр дубляжа
Ян
Янакиев
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- МКМонтажёр
Массимо
Квалья
- ЛКОператор
Лайош
Кольтаи
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе