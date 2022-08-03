Малена
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Малена

Малена (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.32000, Malèna
Драма, Военный88 мин18+

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О фильме

Малена — красавица-вдова, наваждение мужчин и предмет зависти женщин. Жены распускают о ней грязные сплетни. Мужья преследуют ее по пятам и грезят о ней.

Страна
США, Италия
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Малена»