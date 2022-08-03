Макс Пэйн
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Макс Пэйн

Макс Пэйн (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Max Payne
Боевик, Триллер95 мин18+

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О фильме

Сотруднику Управления по борьбе с наркотиками не на что жаловаться. У него есть все: отличная работа, любящая жена и маленький ребенок. Словом, не жизнь, а американская мечта, которая однажды оборачивается кошмаром: психопат убивает его семью. Отныне у Макса только одна цель — отомстить.

Страна
США, Канада
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Макс Пэйн»