Макс Пэйн (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, Max Payne
Боевик, Триллер95 мин18+
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О фильме
Сотруднику Управления по борьбе с наркотиками не на что жаловаться. У него есть все: отличная работа, любящая жена и маленький ребенок. Словом, не жизнь, а американская мечта, которая однажды оборачивается кошмаром: психопат убивает его семью. Отныне у Макса только одна цель — отомстить.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Мур
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Мила
Кунис
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- ЛАктёр
Лудакрис
- Актёр
Крис
О’Доннелл
- Актёр
Донал
Лог
- Актёр
Амори
Ноласко
- Актриса
Кейт
Бёртон
- Актриса
Ольга
Куриленко
- РГАктёр
Ротафорд
Грэй
- СЛСценарист
Сэм
Лэйк
- ДМПродюсер
Джон
Мур
- Продюсер
Джули
Йорн
- ТКПродюсер
Том
Карновски
- ОААктёр дубляжа
Олег
Андреев
- МСАктриса дубляжа
Марианна
Семенова
- ГСАктёр дубляжа
Гелий
Сысоев
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Козик
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДСОператор
Джонатан
Села
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БСКомпозитор
Бак
Сандерс