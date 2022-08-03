Макс Пэйн (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сотруднику Управления по борьбе с наркотиками не на что жаловаться. У него есть все: отличная работа, любящая жена и маленький ребенок. Словом, не жизнь, а американская мечта, которая однажды оборачивается кошмаром: психопат убивает его семью. Отныне у Макса только одна цель — отомстить.

