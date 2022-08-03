Макбет (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Macbeth
Драма, Военный108 мин18+
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О фильме
Холодные поля Шотландии, военный лагерь, всегда готовый переместиться в другое место. Макбет всегда на войне, его жена, недавно потерявшая ребенка, боится потерять еще и мужа. Чтобы удержать его рядом, она начинает свой проект по устранению конкурентов в борьбе за королевскую корону.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джастин
Курзель
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- Актёр
Джек
Рейнор
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актёр
Росс
Андерсон
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- МРАктёр
Морис
Роевз
- ТЛСценарист
Тодд
Луисо
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- НДХудожник
Ник
Дент
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДККомпозитор
Джед
Курзель