Холодные поля Шотландии, военный лагерь, всегда готовый переместиться в другое место. Макбет всегда на войне, его жена, недавно потерявшая ребенка, боится потерять еще и мужа. Чтобы удержать его рядом, она начинает свой проект по устранению конкурентов в борьбе за королевскую корону.

