Мадемуазель Си
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Мадемуазель Си

Мадемуазель Си (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.02013, Mademoiselle C
Документальные89 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История об одной из самых влиятельных фигур мира моды – бывшем главном редакторе парижского журнала Vogue Карин Ройтфельд, пробывшей на этом посту десять успешных и скандальных лет. Калейдоскоп сюжетов из реальной жизни глянцевого закулисья с fashion-бэкстейджа и комментариев модных персон.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb