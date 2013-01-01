Мадемуазель Си (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

История об одной из самых влиятельных фигур мира моды – бывшем главном редакторе парижского журнала Vogue Карин Ройтфельд, пробывшей на этом посту десять успешных и скандальных лет. Калейдоскоп сюжетов из реальной жизни глянцевого закулисья с fashion-бэкстейджа и комментариев модных персон.



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