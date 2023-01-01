Биография

Американская актриса Хайди Клум родилась 1 июня 1973 г. Модель немецкого происхождения, телеведущая, бизнесвумен, модельер, певица, телепродюсер, писатель. В 2014 г. удостоена награды «Хрустальный крест» американского Красного Креста за благотворительную деятельность. После успешной модельной карьеры Клум стала продюсировать реалити-шоу Runway. Этот проект принес ей премию «Эмми» в 2008 г. Актриса была номинирована на 6 премий «Эмми». Работала в качестве пресс-секретаря для Дэннона и H&M, появилась в многочисленных рекламных роликах для МакДональдса, Volkswagen и др. В мае 2011 года журнал Forbes оценил общий годовой доход звезды в 20 миллионов долларов США. Она занимает второе место Forbes по заработку среди моделей. В 2008 году она стала гражданинкой США, сохранив при этом гражданство Германии по рождению. В качестве эпизодической актрисы она играла второстепенные роли в фильмах, включая «Сушка феном» (2001 г.), «Очарованная Элла» (2004), также можно увидеть Хайди Клум в фильмах «Дьявол носит Prada» (2006 г.) и Perfect Stranger (2007 г.). Она также появлялась в телевизионных сериалах, включая знаменитые «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».