Лжец, лжец
Актёры и съёмочная группа фильма «Лжец, лжец»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лжец, лжец»

Режиссёры

Том Шэдьяк

Tom Shadyac
Режиссёр

Актёры

Джим Керри

Jim Carrey
АктёрFletcher Reede
Мора Тирни

Maura Tierney
АктрисаAudrey Reede
Джастин Купер

Justin Cooper
АктёрMax Reede
Кэри Элвес

Cary Elwes
АктёрJerry
Энн Хейни

Anne Haney
АктрисаGreta
Дженнифер Тилли

Jennifer Tilly
АктрисаSamantha Cole
Аманда Донохью

Amanda Donohoe
АктрисаMiranda
Джейсон Бернард

Jason Bernard
АктёрJudge Marshall Stevens
Свузи Кёрц

Swoosie Kurtz
АктрисаDana Appleton
Митчелл Райан

Mitchell Ryan
АктёрMr. Allan

Сценаристы

Пол Гюэ

Paul Guay
Сценарист
Стефен Мазур

Stephen Mazur
Сценарист

Продюсеры

Майкл Бостик

Michael Bostick
Продюсер
Джеймс Д. Брубэйкер

James D. Brubaker
Продюсер
Брайан Грейзер

Brian Grazer
Продюсер

Художники

Ричард Тойон

Richard Toyon
Художник

Монтажёры

Дон Циммерман

Don Zimmerman
Монтажёр

Операторы

Рассел Бойд

Russell Boyd
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

John Debney
Композитор