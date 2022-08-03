Люси в небесах (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.82019, Lucy in the Sky
Драма, Биография119 мин18+
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О фильме
Астронавтка Люси Кола возвращается из космической миссии. Несмотря на поддержку близких, ей никак не удается вернуться к обычной жизни. Тоска по космосу приводит женщину к экзистенциальному кризису. Люси пытается найти утешение в объятиях коллеги, но тем самым навлекает на себя новую беду.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Ной
Хоули
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Джон
Хэмм
- ЗБАктриса
Зази
Битц
- Актёр
Дэн
Стивенс
- ПААктриса
Перл
Аманда Диксон
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актёр
Колман
Доминго
- ДБАктёр
Джеремайя
Биркетт
- Актёр
Джеффри
Донован
- ТНАктриса
Тиг
Нотаро
- Сценарист
Ной
Хоули
- БССценарист
Брайан
С. Браун
- ЭДСценарист
Эллиотт
ДиДжузеппи
- Продюсер
Риз
Уизерспун
- БСПродюсер
Брайан
С. Браун
- ДКПродюсер
Джон
Камерон
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- ПМОператор
Полли
Морган
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо