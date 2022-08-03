Люси в небесах
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Люси в небесах

Люси в небесах (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.82019, Lucy in the Sky
Драма, Биография119 мин18+

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О фильме

Астронавтка Люси Кола возвращается из космической миссии. Несмотря на поддержку близких, ей никак не удается вернуться к обычной жизни. Тоска по космосу приводит женщину к экзистенциальному кризису. Люси пытается найти утешение в объятиях коллеги, но тем самым навлекает на себя новую беду.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люси в небесах»