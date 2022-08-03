Люси в небесах (фильм, 2019) смотреть онлайн

Астронавтка Люси Кола возвращается из космической миссии. Несмотря на поддержку близких, ей никак не удается вернуться к обычной жизни. Тоска по космосу приводит женщину к экзистенциальному кризису. Люси пытается найти утешение в объятиях коллеги, но тем самым навлекает на себя новую беду.

