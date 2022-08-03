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Люди как мы

Люди как мы (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.02012, People Like Us
Драма, Комедия110 мин18+

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О фильме

Молодой менеджер по продажам отправляется на чтение завещания своего умершего отца, похороны которого он не удосужился посетить. По завещанию он получает только просьбу передать 150 000 долларов некому Джошу Дэвису…

Страна
США, Индия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди как мы»