Люди как мы (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.02012, People Like Us
Драма, Комедия110 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Алекс
Куртцман
- Актёр
Крис
Пайн
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- МХАктёр
Майкл
Холл Д’Аддарио
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Оливия
Уайлд
- МДАктёр
Марк
Дюпласс
- СМАктриса
Сара
Морнелл
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- ДЧАктёр
Дин
Чеквала
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- Сценарист
Роберто
Орси
- ДЛСценарист
Джоди
Ламберт
- Продюсер
Бобби
Коэн
- Продюсер
Роберто
Орси
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- АРКомпозитор
А.Р.
Рахман