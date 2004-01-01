Любовная лихорадка
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Любовная лихорадка

Любовная лихорадка (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.92004, A Love Song for Bobby Long
Драмы115 мин16+

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Сюжет

После смерти матери свободолюбивая Перслейн возвращается в Новый Орлеан. В оставленном ей доме 18-летняя девушка застаeт преподавателя литературы Бобби Лонга и писателя Лоусона Пайнса. Это первый, но далеко не последний, сюрприз из тех, что ждут еe впереди.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовная лихорадка»

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