Любовная лихорадка (фильм, 2004) смотреть онлайн
7.92004, A Love Song for Bobby Long
Драмы115 мин16+
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Сюжет
После смерти матери свободолюбивая Перслейн возвращается в Новый Орлеан. В оставленном ей доме 18-летняя девушка застаeт преподавателя литературы Бобби Лонга и писателя Лоусона Пайнса. Это первый, но далеко не последний, сюрприз из тех, что ждут еe впереди.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Актёр
Джон
Траволта
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ГМАктёр
Гэбриел
Махт
- ДКАктриса
Дебора
Кара Ангер
- ДРАктёр
Дэйн
Родс
- ДДАктёр
Дэвид
Дженсен
- ККАктёр
Клейн
Кроуфорд
- СШАктёр
Сонни
Шроер
- КСАктриса
Кэрол
Саттон
- УБАктёр
Уолтер
Бро
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- РППродюсер
Р.
Пол Миллер
- Продюсер
Боб
Яри
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- ЛФМонтажёр
Лиза
Фрухтман
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон