Любовная лихорадка (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти матери свободолюбивая Перслейн возвращается в Новый Орлеан. В оставленном ей доме 18-летняя девушка застаeт преподавателя литературы Бобби Лонга и писателя Лоусона Пайнса. Это первый, но далеко не последний, сюрприз из тех, что ждут еe впереди.



Любовная лихорадка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.