Шарлотта — зрелая и состоявшаяся женщина, работающая в руководстве культурного фонда. У нее есть трое детей, и в скором времени ей предстоит стать бывшей супругой владельца крупнейшего холдинга. Однажды судьба сводит ее с Сашей — импульсивным молодым композитором, привыкшим к тусовкам в ночных клубах и общению с легкомысленными красотками. Жизни музыканта и бизнес-леди существенно отличаются друг от друга, но однажды судьба сведет их вместе.

