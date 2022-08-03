Любовь с препятствиями (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, Un bonheur n'arrive jamais seul
Мелодрама, Комедия104 мин18+
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О фильме
Шарлотта — зрелая и состоявшаяся женщина, работающая в руководстве культурного фонда. У нее есть трое детей, и в скором времени ей предстоит стать бывшей супругой владельца крупнейшего холдинга. Однажды судьба сводит ее с Сашей — импульсивным молодым композитором, привыкшим к тусовкам в ночных клубах и общению с легкомысленными красотками. Жизни музыканта и бизнес-леди существенно отличаются друг от друга, но однажды судьба сведет их вместе.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДЮРежиссёр
Джеймс
Ют
- Актриса
Софи
Марсо
- Актёр
Гад
Эльмалех
- МБАктёр
Морис
Бартелеми
- ФБАктёр
Франсуа
Берлеан
- МААктёр
Микаэль
Абитбуль
- ЖРАктриса
Жюли-Анна
Рот
- ММАктриса
Маша
Мериль
- ЛВАктёр
Лици
Вежи
- СГАктёр
Сирил
Гуи
- ФВАктёр
Франсуа
Винчентелли
- ДЮСценарист
Джеймс
Ют
- Продюсер
Ришар
Гранпьер
- ФДПродюсер
Фредерик
Донекуан
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- БККомпозитор
Бруно
Куле