Любовь с препятствиями
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Любовь с препятствиями

Любовь с препятствиями (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.92012, Un bonheur n'arrive jamais seul
Мелодрама, Комедия104 мин18+

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О фильме

Шарлотта — зрелая и состоявшаяся женщина, работающая в руководстве культурного фонда. У нее есть трое детей, и в скором времени ей предстоит стать бывшей супругой владельца крупнейшего холдинга. Однажды судьба сводит ее с Сашей — импульсивным молодым композитором, привыкшим к тусовкам в ночных клубах и общению с легкомысленными красотками. Жизни музыканта и бизнес-леди существенно отличаются друг от друга, но однажды судьба сведет их вместе.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь с препятствиями»