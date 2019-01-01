Любовь под домашним арестом (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Драмеди о сложных отношениях одинокого страхового агента и девушки, которой по решению суда еще два года нельзя выходить из дома. Ренато — молодой человек, занимающийся продажей страховых пакетов. О�н сторонится близких отношений, но в один прекрасный день подвозит домой Анну, возвращающуюся с экзаменов. Поездка заканчивается в постели, но Ренато не собирается продолжать отношения, пока не узнает, что Анна еще два года должна отбывать домашний арест. онлайн фильм «Любовь под домашним арестом» (2019)



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