Любовь под домашним арестом
Wink
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Любовь под домашним арестом
7.42019, L'amore a domicilio
Драмы, Комедии86 мин18+
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Любовь под домашним арестом (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Драмеди о сложных отношениях одинокого страхового агента и девушки, которой по решению суда еще два года нельзя выходить из дома. Ренато — молодой человек, занимающийся продажей страховых пакетов. Он сторонится близких отношений, но в один прекрасный день подвозит домой Анну, возвращающуюся с экзаменов. Поездка заканчивается в постели, но Ренато не собирается продолжать отношения, пока не узнает, что Анна еще два года должна отбывать домашний арест. онлайн фильм «Любовь под домашним арестом» (2019)

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь под домашним арестом»

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