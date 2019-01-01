7.42019, L'amore a domicilio
Драмы, Комедии86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Любовь под домашним арестом (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Драмеди о сложных отношениях одинокого страхового агента и девушки, которой по решению суда еще два года нельзя выходить из дома. Ренато — молодой человек, занимающийся продажей страховых пакетов. О�н сторонится близких отношений, но в один прекрасный день подвозит домой Анну, возвращающуюся с экзаменов. Поездка заканчивается в постели, но Ренато не собирается продолжать отношения, пока не узнает, что Анна еще два года должна отбывать домашний арест. онлайн фильм «Любовь под домашним арестом» (2019)
Любовь под домашним арестом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.8 IMDb
- Актриса
Мириам
Леоне
- СЛАктёр
Симоне
Либерати
- ФРАктёр
Фабрицио
Ронджоне
- АФАктриса
Анна
Ферруццо
- ЛСАктёр
Лучиано
Скарпа
- АМАктёр
Антонио
Мило
- ВПАктриса
Валерия
Перри
- ЭРАктриса
Элеонора
Руссо
- ДМАктёр
Джерри
Мастродоменико
- АМАктёр
Андреа
Маутоне
- ФМПродюсер
Фабрицио
Манцоллино
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ДККомпозитор
Джордано
Корапи