Биография

Мириам Леоне — итальянская актриса. Лауреат премии «Серебряная лента». Родилась в Сицилии 14 апреля 1985 года. Мириам училась на факультете гуманитарных наук Катании, параллельно с учебой работала диктором на радио. В 2008 году приняла участие в известном конкурсе «Мисс Италия», где с успехом заняла первое место, завоевав не только главный титул, но и специальный титул «Мисс кино». Эта победа открыла для нее путь в мир кино, после чего она начала карьеру в качестве телеведущей, а также снималась в эпизодических ролях в фильмах и сериалах. Наибольшую популярность Мириам Леоне принес многосерийный фильм «1992», в котором она сыграла одну из главных ролей — Веронику Кастелло. Значимое место в биографии актрисы занял исторический сериал «Дама под вуалью», где она прекрасно перевоплотилась в образ Клары Гранди. Всего в фильмографии Леоне 29 кинокартин. Она снималась в таких известных фильмах, как «Сицилийские львы», «Желанная война», «Бегу к тебе», «Любовь под домашним арестом», «Великолепные Медичи», «Сценическое имя — Нино», «Спрячь бабушку в холодильнике», «В битве за любовь».