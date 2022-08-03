Спрячь бабушку в холодильнике (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.82018, Metti la nonna in freezer
Комедия99 мин18+
О фильме
Художница-реставратор Клаудия осуществляет свои проекты благодаря материальной поддержке от бабушки с хорошей пенсией. Как вдруг старушка умирает, и девушке грозит творческий и финансовый крах. Она решает скрыть факт бабулиной смерти, запуская тем самым цепь смешных и нелепых событий.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Джанкарло
Фонтана
- Режиссёр
Джузеппе
Стази
- Актёр
Фабио
Де Луиджи
- Актриса
Мириам
Леоне
- Актриса
Люсия
Оконе
- Актриса
Марина
Рокко
- Актёр
Франческо
Ди Лева
- СЛАктриса
Сьюзи
Лауде
- КЛАктёр
Карло
Лука Де Руджиери
- МЛАктёр
Маурицио
Ломбарди
- ЭПАктёр
Эрос
Паньи
- ББАктриса
Барбара
Буше
- ФБСценарист
Фабио
Бонифаччи
- НДСценарист
Никола
Джулиано
- НДПродюсер
Никола
Джулиано
- Монтажёр
Джанкарло
Фонтана
- ФЧКомпозитор
Франческо
Черази