Спрячь бабушку в холодильнике
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Спрячь бабушку в холодильнике

Спрячь бабушку в холодильнике (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.82018, Metti la nonna in freezer
Комедия99 мин18+

О фильме

Художница-реставратор Клаудия осуществляет свои проекты благодаря материальной поддержке от бабушки с хорошей пенсией. Как вдруг старушка умирает, и девушке грозит творческий и финансовый крах. Она решает скрыть факт бабулиной смерти, запуская тем самым цепь смешных и нелепых событий.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спрячь бабушку в холодильнике»