Любовь — боль (фильм, 2025) смотреть онлайн

Сегодня Марвин Гейбл продает дома и печет печенье, но картинки из его прошлого вряд ли украсят рекламный буклет. Комедийный боевик «Любовь — боль» — фильм о бывшем киллере, который пытается начать новую жизнь в пригороде Милуоки — вдали от наемников, заказов и крови.



Как бы Марвин не старался забыть дела минувших дней, прошлое возвращается в лице Роуз — бывшей напарницы и почти‑возлюбленной, которую он когда-то пощадил. Теперь у нее свои счеты, а у него — день Святого Валентина, который превращается в игру на выживание. За Роуз охотятся киллеры, за Марвином — старые знакомые, и всем нужен один и тот же конверт.



Если вы ищете героя с разбитым сердцем и экшен-сцены под романтический саундтрек, фильм «Любовь — боль» 2025 года — то, что нужно.



