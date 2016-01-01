Любовь без правил (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
В городе Зареченске жены часто отказывали мужьям. Когда же проблема накрыла и мэра города, Сергей Николаевич не стал терпеть и начал действовать. С родственником жены, местным олигархом, они решают перепрофилировать построенный на противоположном берегу реки санаторий в «Оздоровительный центр». Для чего бизнесмен приглашает из столицы специально обученный «медицинский персонал». И вот уже на другую сторону реки пришвартовывается катер с симпатичными, молодыми и очень профессиональными «медсестрами» и «санитарками». Вооружившись биноклями зареченские жены придирчиво рассматривают конкуренток. А что-же мужья? Надев парадные костюмы и галстуки они садятся в лодки и через несколько минут оказываются на другом берегу, среди молодых, красивых, покладистых и совсем не стервозных девушек. Другие правила или наоборот, любовь без правил?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Астрахан
- Актёр
Виктор
Васильев
- Актриса
Анна
Горшкова
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- ИПАктриса
Ирина
Погодина
- Актриса
Анна
Назарова
- Актриса
Софья
Синицына
- НБАктриса
Наталья
Барановская
- ЛБАктриса
Людмила
Баталова
- ГМАктёр
Георгий
Малявский
- ОДСценарист
Олег
Данилов
- Продюсер
Дмитрий
Астрахан
- ВШПродюсер
Виктория
Шамликашвили
- ЮОПродюсер
Юлиан
Орлов
- АРПродюсер
Андрей
Рост
- НПХудожница
Наталья
Панкова
- ВЖХудожник
Валерий
Жих
- САХудожник
Сергей
Ашуха
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- СЮОператор
Сергей
Юдаев
- ГБКомпозитор
Глеб
Белкин