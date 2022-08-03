Wink
Любовь без пересадок

Любовь без пересадок (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Amour & turbulences
Мелодрама93 мин18+

О фильме

Бывшие любовники Антуан и Жюли летят одним рейсом и оказываются на соседних креслах. Беседа начинается со взаимных упреков, но после герои вспоминают и всe хорошее, что пережили вместе. Антуан надеется, что эта встреча поможет ему вернуть Жюли, но проблема в том, что она летит к жениху.

Страна
Франция
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь без пересадок»