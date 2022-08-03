Любовь без пересадок (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Amour & turbulences
Мелодрама93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Бывшие любовники Антуан и Жюли летят одним рейсом и оказываются на соседних креслах. Беседа начинается со взаимных упреков, но после герои вспоминают и всe хорошее, что пережили вместе. Антуан надеется, что эта встреча поможет ему вернуть Жюли, но проблема в том, что она летит к жениху.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кастаньетти
- Актриса
Людивин
Санье
- Актёр
Николя
Бедос
- Актёр
Джонатан
Коэн
- Актёр
Арно
Дюкре
- БКАктриса
Бриджитт
Катийон
- ЖБАктёр
Жакки
Берруайе
- КСАктриса
Клементин
Селарье
- Актёр
Мишель
Вюйермоз
- ЛСАктриса
Лила
Сале
- ИКАктриса
Ина
Кастаньетти
- ВЭСценарист
Винсент
Энджелл
- НРСценарист
Нирина
Раланто
- КГПродюсер
Кристин
Гозлан
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Кречетова
- ФЭХудожник
Франсуа
Эммануэлли
- ЭКомпозитор
Эвимун
- НВКомпозитор
Николя
Вокез