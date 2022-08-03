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Любовь без обязательств

Любовь без обязательств (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Sleeping with Other People
Драма, Мелодрама97 мин18+

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О фильме

Джейк — дамский угодник, каких свет не видывал. Лэйни — его полная противоположность, она еще со студенческих лет влюблена в одного и того же мужчину. У этих двоих есть одна романтическая история из прошлого. История, которая может помочь им изменить себя. Но для этого им придется придерживаться между собой исключительно дружеских отношений, ведь секс в их жизни все лишь усложнял.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь без обязательств»