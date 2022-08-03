Джейк — дамский угодник, каких свет не видывал. Лэйни — его полная противоположность, она еще со студенческих лет влюблена в одного и того же мужчину. У этих двоих есть одна романтическая история из прошлого. История, которая может помочь им изменить себя. Но для этого им придется придерживаться между собой исключительно дружеских отношений, ведь секс в их жизни все лишь усложнял.

