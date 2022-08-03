Любовь без обязательств (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Sleeping with Other People
Драма, Мелодрама97 мин18+
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О фильме
Джейк — дамский угодник, каких свет не видывал. Лэйни — его полная противоположность, она еще со студенческих лет влюблена в одного и того же мужчину. У этих двоих есть одна романтическая история из прошлого. История, которая может помочь им изменить себя. Но для этого им придется придерживаться между собой исключительно дружеских отношений, ведь секс в их жизни все лишь усложнял.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Лесли
Хэдланд
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- Актёр
Джейсон
Манцукас
- Актёр
Адам
Скотт
- Актриса
Аманда
Пит
- АСАктриса
Андреа
Сэвадж
- Актёр
Марк
Блукас
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- АБАктёр
Адам
Броди
- Актриса
Наташа
Лионн
- Сценарист
Лесли
Хэдланд
- ДЭПродюсер
Джессика
Элбаум
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Адам
Маккей
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау