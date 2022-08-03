Любопытный Джордж (фильм, 2006) смотреть онлайн
5.72006, Curious George
Мультфильм, Комедия83 мин12+
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О фильме
Тед Миллер работает в музее древностей, который вот-вот закроют из-за нерентабельности. Герой решает спасти родной музей и отправляется в Южную Африку на поиски ценного артефакта, способного обеспечить наплыв посетителей. Там Тед встречает забавную обезьянку, которая вызывается ему помочь.
СтранаСША, Канада, Филиппины, Франция, Южная Корея, Великобритания, Германия, Тайвань
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МОРежиссёр
Мэттью
О’Каллахэн
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- Актёр
Уилл
Феррелл
- ШБАктёр
Шэйн
Баумель
- ТДАктриса
Тамара
Джо Битти
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- КЧАктёр
Кристофер
Чен
- ДФАктриса
Джесси
Флауер
- ДВАктёр
Дик
Ван Дайк
- АГАктёр
Александр
Гоулд
- ТХАктёр
Терренс
Харди мл.
- ККСценарист
Кен
Кауфман
- МУСценарист
Майк
Уэрб
- Продюсер
Рон
Ховард
- ДКПродюсер
Дэвид
Киршнер
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернарди
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- РТХудожник
Роберт
Тинклер
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра