Любопытный Джордж
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Любопытный Джордж

Любопытный Джордж (фильм, 2006) смотреть онлайн

5.72006, Curious George
Мультфильм, Комедия83 мин12+

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О фильме

Тед Миллер работает в музее древностей, который вот-вот закроют из-за нерентабельности. Герой решает спасти родной музей и отправляется в Южную Африку на поиски ценного артефакта, способного обеспечить наплыв посетителей. Там Тед встречает забавную обезьянку, которая вызывается ему помочь.

Страна
США, Канада, Филиппины, Франция, Южная Корея, Великобритания, Германия, Тайвань
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любопытный Джордж»