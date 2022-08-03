Любопытный Джордж (фильм, 2006) смотреть онлайн

Тед Миллер работает в музее древностей, который вот-вот закроют из-за нерентабельности. Герой решает спасти родной музей и отправляется в Южную Африку на поиски ценного артефакта, способного обеспечить наплыв посетителей. Там Тед встречает забавную обезьянку, которая вызывается ему помочь.

