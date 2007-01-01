Лови волну!
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Лови волну!

Лови волну! (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.02007, Surf's Up
Мультфильм, Семейный82 мин0+

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О фильме

Приключенческий комедийный мультфильм «Лови волну!» — веселая добрая история о мечтах, дружбе и упорстве, рассказанная в формате псевдодокументального кино.

Юный пингвин Коди мечтает стать крутым серфером. Оставив родной город, он отправляется на престижный чемпионат по серфингу, чтобы показать, на что способен. Впереди его ждут крутые волны, опасные соперники и ценные уроки жизни. В разгар соревнований Коди знакомится с бывшей звездой серфинга по прозвищу Большой Зи, который помогает ему понять: главное — не победа, а любовь к своему делу и поддержка друзей.

Веселые персонажи и задорный юмор делают мультфильм отличным выбором для семейного вечера. Смотреть «Лови волну!» будет интересно всем, кто знает, как важно оставаться верным себе и не бояться падений.

Лови волну! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лови волну!»