Лови волну! (фильм, 2007) смотреть онлайн
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О фильме
Приключенческий комедийный мультфильм «Лови волну!» — веселая добрая история о мечтах, дружбе и упорстве, рассказанная в формате псевдодокументального кино.
Юный пингвин Коди мечтает стать крутым серфером. Оставив родной город, он отправляется на престижный чемпионат по серфингу, чтобы показать, на что способен. Впереди его ждут крутые волны, опасные соперники и ценные уроки жизни. В разгар соревнований Коди знакомится с бывшей звездой серфинга по прозвищу Большой Зи, который помогает ему понять: главное — не победа, а любовь к своему делу и поддержка друзей.
Веселые персонажи и задорный юмор делают мультфильм отличным выбором для семейного вечера. Смотреть «Лови волну!» будет интересно всем, кто знает, как важно оставаться верным себе и не бояться падений.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- Режиссёр
Эш
Брэннон
- КБРежиссёр
Крис
Бак
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Зои
Дешанель
- Актёр
Джон
Хидер
- Актёр
Джеймс
Вудс
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актёр
Марио
Кантоне
- КСАктёр
Келли
Слэйтер
- РМАктёр
Роб
Мачадо
- СМАктёр
Сал
Масикела
- Сценарист
Эш
Брэннон
- КБСценарист
Крис
Бак
- КДСценарист
Крис
Дженкинс
- КДПродюсер
Крис
Дженкинс
- ЛБПродюсер
Лидия
Боттегони
- ВТАктёр дубляжа
Владислав
Третьяк
- Актёр дубляжа
Александр
Цекало
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Козик
- СДХудожник
Сильвен
Дебосси
- МВХудожник
Марсело
Винали
- НФМонтажёр
Нэнси
Фрэйзен
- Композитор
Майкл
Дэнна