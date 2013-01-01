Лови момент (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Spectacular Now
Драмы, Мелодрамы91 мин18+
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О фильме
Старшеклассник Саттер Кили, обаятельный заводила вечеринок, живет настоящим моментом. Он любит свою работу в магазине мужской одежды и не строит никаких планов на будущее. Точно прогрессирующий алкоголик, он никогда не расстается со своей флягой с виски. Однажды он встречает Эйми Финики.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДПРежиссёр
Джеймс
Понсольдт
- Актёр
Майлз
Теллер
- Актриса
Шейлин
Вудли
- Актриса
Бри
Ларсон
- МХАктёр
Масам
Холден
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- ДОАктёр
Дайо
Окенийи
- АРАктёр
Андре
Ройо
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- СНСценарист
Скотт
Нойстедтер
- МХСценарист
Майкл
Х. Уэбер
- Продюсер
Эндрю
Лорен
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- ТМПродюсер
Том
МакНалти
- ДНМонтажёр
Дэррин
Наварро
- ДХОператор
Джесс
Холл
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен