Лови момент (фильм, 2013) смотреть онлайн

Старшеклассник Саттер Кили, обаятельный заводила вечеринок, живет настоящим моментом. Он любит свою работу в магазине мужской одежды и не строит никаких планов на будущее. Точно прогрессирующий алкоголик, он никогда не расстается со своей флягой с виски. Однажды он встречает Эйми Финики.





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