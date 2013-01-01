Wink
Фильмы
Лови момент

Лови момент (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Spectacular Now
Драмы, Мелодрамы91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Старшеклассник Саттер Кили, обаятельный заводила вечеринок, живет настоящим моментом. Он любит свою работу в магазине мужской одежды и не строит никаких планов на будущее. Точно прогрессирующий алкоголик, он никогда не расстается со своей флягой с виски. Однажды он встречает Эйми Финики.

Лови момент смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Драмы, Мелодрамы
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лови момент»