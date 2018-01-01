Wink
Фильмы
Лондонские поля
Актёры и съёмочная группа фильма «Лондонские поля»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лондонские поля»

Режиссёры

Мэтью Каллен

Мэтью Каллен

Mathew Cullen
Режиссёр

Актёры

Эмбер Хёрд

Эмбер Хёрд

Amber Heard
АктрисаNicola Six
Джим Стёрджесс

Джим Стёрджесс

Jim Sturgess
АктёрKeith Talent
Тео Джеймс

Тео Джеймс

Theo James
АктёрGuy Clinch
Билли Боб Торнтон

Билли Боб Торнтон

Billy Bob Thornton
АктёрSamson Young
Джейми Александер

Джейми Александер

Jaimie Alexander
АктрисаHope
Кара Делевинь

Кара Делевинь

Cara Delevingne
АктрисаKath Talent
Джемма Чан

Джемма Чан

Gemma Chan
АктрисаPetronella
Джейсон Айзекс

Джейсон Айзекс

Jason Isaacs
АктёрMark Asprey
Лили Коул

Лили Коул

Lily Cole
АктрисаTrish Shirt
Александра Эванс

Александра Эванс

Alexandra Evans
АктрисаTasty Girl

Сценаристы

Мартин Эмис

Мартин Эмис

Martin Amis
Сценарист
Роберта Хэнли

Роберта Хэнли

Roberta Hanley
Сценарист

Продюсеры

Джордан Гертнер

Джордан Гертнер

Jordan Gertner
Продюсер
Крис Хэнли

Крис Хэнли

Chris Hanley
Продюсер
Гейер Косински

Гейер Косински

Geyer Kosinski
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Ермилова

Татьяна Ермилова

Актриса дубляжа
Иван Калинин

Иван Калинин

Актёр дубляжа
Александр Хошабаев

Александр Хошабаев

Актёр дубляжа
Дмитрий Полонский

Дмитрий Полонский

Актёр дубляжа
Дарья Шевчук

Дарья Шевчук

Актриса дубляжа

Художники

Стив Ричи

Стив Ричи

Steve Ritchie
Художник

Операторы

Гильермо Наварро

Гильермо Наварро

Guillermo Navarro
Оператор

Композиторы

Бенсон Тейлор

Бенсон Тейлор

Benson Taylor
Композитор
Toydrum

Toydrum

Композитор