Логово зверя (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Haunt
Ужасы, Мелодрама82 мин18+
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О фильме
Семья 18-ти летнего Эвана переезжает в новый дом, прошлые владельцы которого погибли при странных обстоятельствах. Единственная выжившая хозяйка дома — Джанет отказывается раскрывать тайну трагической гибели родных. Отправившись как-то раз ночью на прогулку, Эван встречает прекрасную девушку Саманту. Подростки начинают тесно общаться. Их общий интерес — таинственный дом семьи Ашер.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МКРежиссёр
Мак
Картер
- ХГАктёр
Харрисон
Гилбертсон
- Актриса
Лиана
Либерато
- Актриса
Джеки
Уивер
- АСАктриса
Айони
Скай
- ДСАктриса
Даниэль
С. Райан
- КХАктёр
Карл
Хадра
- СМАктёр
Себастьян
Майкл Барр
- БКАктриса
Брук
Келли
- БУАктёр
Брайан
Уиммер
- ЭХАктриса
Элла
Харрис
- ЭБСценарист
Эндрю
Баррер
- Продюсер
Билл
Блок
- ПХПродюсер
Пол
Хэнсон
- ДХПродюсер
Джон
Хегемен
- АЛПродюсер
Антон
Лессин
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- БНХудожница
Барбара
Нельсон
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль