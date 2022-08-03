Семья 18-ти летнего Эвана переезжает в новый дом, прошлые владельцы которого погибли при странных обстоятельствах. Единственная выжившая хозяйка дома — Джанет отказывается раскрывать тайну трагической гибели родных. Отправившись как-то раз ночью на прогулку, Эван встречает прекрасную девушку Саманту. Подростки начинают тесно общаться. Их общий интерес — таинственный дом семьи Ашер.

