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Логово зверя

Логово зверя (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Haunt
Ужасы, Мелодрама82 мин18+

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О фильме

Семья 18-ти летнего Эвана переезжает в новый дом, прошлые владельцы которого погибли при странных обстоятельствах. Единственная выжившая хозяйка дома — Джанет отказывается раскрывать тайну трагической гибели родных. Отправившись как-то раз ночью на прогулку, Эван встречает прекрасную девушку Саманту. Подростки начинают тесно общаться. Их общий интерес — таинственный дом семьи Ашер.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Логово зверя»