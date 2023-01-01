Лицо со шрамом (в переводе Гоблина)
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Лицо со шрамом (в переводе Гоблина)

Лицо со шрамом (в переводе Гоблина) (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.21983, Scarface
Драмы, Криминал163 мин18+

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Сюжет

Один из лучших гангстерских фильмов в истории кино теперь в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Трагедия наркобарона Тони Монтаны, который сколотил состояние, поднявшись из самых низов, но, оказавшись на вершине, потерял все, чем дорожил. Внимание: ненормативная лексика!

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лицо со шрамом (в переводе Гоблина)»

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