Лицо со шрамом (в переводе Гоблина) (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Один из лучших гангстерских фильмов в истории кино теперь в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Трагедия наркобарона Тони Монтаны, который сколотил состояние, поднявшись из самых низов, но, оказавшись на вершине, потерял все, чем дорожил. Внимание: ненормативная лексика!



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